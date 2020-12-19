Кубок світу з біатлону: сьогодні в Гохфільцені - гонки переслідування

Четвертий етап Кубка світу з біатлону у Гохфільцені (Австрія) продовжать у суботу, 19 грудня, гонки переслідування.

О 14.00 за київським часом у чоловічому персьюті на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами Дмитро Підручний стартуватиме 6-м (відставання від лідера - 51 секунда), Антон Дудченко - 20-м (+1.27), Артем Прима - 39 (+2.03), передає Укрінформ. У жіночій гонці переслідування Дар'я Блашко піде на 10-кілометрову дистанцію 34-ю (+1.35), Юлія Джима - 40-ю (+1.41), Валя Семеренко - 57-ю (+2.08), Анастасія Меркушина - 60-ю (+2.08). Читайте також: Підручний прийшов шостим у спринті на етапі Кубка світу з біатлону Австрійський етап Кубка світу завершиться 20 грудня масстартами.