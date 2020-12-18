Суперліга: «Прометей» обіграв «Черкаських Мавп»
Укрінформ
Команда з Кам’янська вийшла на друге місце.
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Прометей» (Кам’янське) обіграв на чужому майданчику «Черкаських Мавп» - 84:58, повідомляє Укрінформ.
«Прометей» здобув 9 перемогу в сезоні і вийшов на 2-е місце. Найрезультативніший гравець матчу: Майк Майєрс («Прометей») – 19.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 24 (12), «Прометей» - 22 (13), «Дніпро» - 21 (11), «Запоріжжя» - 19 (13), «Хімік» - 19 (12).
Як повідомляв Укрінформ, в матчі чергового ігрового тижня «Київ-Баскет» обіграв вдома «Будівельник» (Київ) 77:74.
Фото: сайт ФБУ