Чемпіонська інтрига повертається

Підсумки першої частини сезону: «Динамо» - перше, позаду «Шахтар».

Перша половина чемпіонату УПЛ закінчилася: лідерство тримає київське «Динамо», на другому місці «Шахтар». Вперше за п’ять років кияни йдуть на зимову паузу лідерами. Український чемпіонат у посткарантинний період здивував декількома несподіванками й безкомпромісною боротьбою.

Повернення Луческу: кияни лідери та нові імена

Перед початком УПЛ 2020/21 головним тренером київського «Динамо» призначили добре знайомого українському вболівальнику Мірчу Луческу. Це призначення викликало хвилю невдоволення серед ультрас столичного клубу. Вболівальники неодноразово влаштовували акції проти румунського спеціаліста, згадували роки праці в «Шахтарі» (банери «Луческу, йти геть» майоріли довкола стадіону). Власник «Динамо» Ігор Суркіс на зустрічі іронічно запропонував фанатам купити в нього клуб і вирішувати кадрові питання самотужки.

Луческу одразу почав підлаштовувати склад під себе: повернув з оренди Супрягу, Лєднєва і Тимчика. Вихід «Динамо» в групу Ліги чемпіонів – першочергове завдання для румунського тренера. Перший матч в сезоні кияни зіграли проти «гірників» за Суперкубок України – 3:1 на користь «Динамо» в напруженому матчі.

В кваліфікації ЛЧ українці перемогли нідерландський «АЗ» в одноматчевому протистоянні 2:0 і здолали бельгійський «Гент» - 5:1 у підсумку. Стартовий тест у Києві Луческу склав. Першу гру в чемпіонаті України «Динамо» зіграло в нічию 0:0 проти «Десни». Після цього була серія вдалих матчів в чемпіонаті й поразки грандам у Лізі чемпіонів. На зимову перерву кияни пішли лідерами чемпіонату попри розгромну поразку від «Шахтаря» 0:3. «В цьому матчі переміг ковід», - сказав після гри тренер столичного клубу. В Лізі чемпіонів «Динамо» не без проблем впоралося з угорським «Ференцварошом» і гарантувало собі плей-офф Ліги Європи.

Через серію травм у команді й коронавірус Луческу дав шанс молоді: хлопці не підвели. В цьому сезоні про себе гучно заявив центральний захисник Ілля Забарний. Він отримав шанс через кадровий дефіцит в захисті. Своєю грою він заслужив виклик до лав національної збірної. По-новому засяяв Микола Шапаренко в центрі поля: він диктує гру команди своїми пасами. Позитивні моменти були у грі Дениса Попова: саме його гол вивів киян у Лігу Європи. Після виїзної гри проти «Барселони» весь світ заговорив про воротаря Руслана Нещерета: 12 сейвів за гру.

Скандальний Жерсон Родрігеш почав демонструвати пристойну гру, Карлос Де Пена заявив про себе. Лише перспективний Влад Супряга не зміг проявити себе під керівництвом Луческу. Найкращим бомбардиром першого кола УПЛ став лідер «Динамо» Віктор Циганков.

«Луческу зробив щось неймовірне, команда на підйомі. Той настрій, який був раніше, і зараз – це небо і земля. Він тренер з величезним стажем роботи, професіонал до мозку кісток. Я вам скажу, що його можна порівнювати тільки з Валерієм Васильовичем Лобановським, який так працював», - підсумував роботу головного тренера «Динамо» власник клубу Ігор Суркіс.

91 година на міжсезоння, дві перемоги над «Реалом» і Трубін

Донецький «Шахтар» дістався півфіналу минулорічного розіграшу Ліги Європи. Через це український колектив мав всього 91 годину між завершенням одного і початком наступного сезону. Цей фактор значно вплинув на перебіг першої половини українського чемпіонату для чинного чемпіона.

В перших чотирьох іграх чемпіонату «гірники» тричі розписували із супротивниками мирову. Тим часом в Лізі чемпіонів «Шахтар» заявив про себе, перегравши мадридський «Реал» 3:2 на виїзді. Далі була нічия 0:0 з «Інтером». Через напружений графік українці почали отримувати травми, інші хворіли на ковід. Цей факт, як виявилося пізніше, теж став трампліном для плеяди молодих футболістів «Шахтаря». Хоч молодь ганебно поступилася «Боруссії» з Мьонхенгладбаху в Лізі чемпіонів(0:10 за підсумками двох матчів), але результат дала.

Свій шанс проявити себе отримав капітан української збірної, яка виграла молодіжний ЧС, Валерій Бондар. Він став основним гравцем стартового складу «гірників». Ліворуч через травму Ісмаїлі грав Віктор Корнієнко. Він запам’ятався грою проти «Реала», але отримав травму в матчі чемпіонату з «Динамо». Молоді легіонери Соломон, Тете, Додо і Майкон почали виштовхувати зі старту перевірених Тайсона і Мораєса. Відкриттям сезону став молодий вихованець «Шахтаря» воротар Анатолій Трубін. Він вийшов у стартовому складі на перший матч з «Реалом» і потім гарантував собі місце в основі. Гру Трубіна оцінили в Європі й він увійшов в команду тижня Ліги чемпіонів після другого переможного матчу з «Реалом».

Через боротьбу в групі «гірники» ще двічі зіграли в нічию в УПЛ. За підсумками чемпіонату України «Шахтар» посів другу сходинку з 29-и пунктами (у киян 30). Кращими бомбардирами в чемпіонаті стали Алан Патрік і Віктор Коваленко з чотирма голами в активі у кожного. В Лізі чемпіонів український колектив фінішував на третьому місці й гратиме в плей-офф Ліги Європи.

«Думаю, у другій частині сезону, у 2021 році, ми пройдемо також наш цікавий і дуже хороший шлях. Ми в минулому сезоні дійшли до півфіналу Ліги Європи - це був успіх. Сподіваюся, в цьому сезоні доберемося ще далі й будемо ще успішнішими. Але зараз нам потрібно сконцентруватися на внутрішньому чемпіонаті», - з надією сказав тренер «Шахтаря» Луїш Каштру після матчу з «Інтером» у Лізі чемпіонів.

Інтрига збереглася

Після першого кола чемпіонату України дві команди претендують на чемпіонство. Цього разу «Динамо» має шанс помститися за минулорічні фіаско і прийти першим в чемпіонській гонитві. На це вплинули фізичні кондиції гравців «Шахтаря» і прихід Мірчі Луческу на пост головного тренера «Динамо». «Гірники» через кадрові проблеми й відлуння минулого сезону несподівано втратили декілька пунктів, а Луческу коштом досвіду перемагав у «чемпіонських» матчах.

Вперше за останні роки дві команди досі «в грі». Хоч як складно було догравати в 2020-му році, але підсумки позитивні: перемогла молодь. Обидва українські гранди гратимуть в Лізі Європи і позмагаються в європейському турнірі. Ми сподіваємося, що наші команди відпочинуть під час перерви між колами, організують конкурентну боротьбу за чемпіонство в Україні і дійдуть щонайменше до чвертьфіналу плей-офф Ліги Європи.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: Укрінформ, сайт ФК "Динамо"