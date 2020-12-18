Тенісний матч Кубка Біллі Джин Кінг Японія - Україна знову перенесли

Поєдинок плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними Японії та України у лютому 2021 року не відбудеться.

Поєдинок запланований на весну і має пройти 16-17 квітня, повідомляє BTU.

Команди змагатимуться за місця у кваліфікації Фіналу Кубка Біллі Джинг Кінг-2022. Федерація тенісу Японії планує провести матчеву зустріч з українками у місті Мікі. У березні 2020 року на арені в Мікі пройшов поєдинок японської збірної в Кубку Девіса.

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Як повідомлялося, зустріч Україна - Японія не відбулася у квітні 2020 року через пандемію коронавурусу. Потім ігри плей-офф перенесли на лютий-2021.

Фото: btu.org.