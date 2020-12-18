Жеребкування у Будинку футболу визначить чвертьфінальні пари Кубка України

У столичному Будинку футболу у п’ятницю, 18 грудня, пройде жеребкування 1/4 фіналу Кубку України сезону-2020/21.

У церемонії жеребкування, яка розпочнеться о 16.00, візьмуть участь шість переможців четвертого етапу розіграшу, а також чинний володар Кубка київське «Динамо» та чемпіон України донецький «Шахтар», передає Укрінформ.

Матчі чвертьфінальної стадії заплановано на 3 березня 2021 року.

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Нагадаємо, до чвертьфіналу національного Кубка вийшли два представники Першої ліги - «Агробізнес» і «Верес». Також учасниками 1/4 фіналу стануть клуби Прем'єр-ліги - «Олександрія», «Колос», «Дніпро-1», «Зоря», «Динамо» і «Шахтар».

Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться 12 травня. Матч зіграють у Тернополі.