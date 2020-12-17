«Мотор» здобув п’яту перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів

Запорізький клуб обіграв вдома «Загреб».

В матчі чергового туру гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» переміг на власному майданчику хорватський «Загреб» 29:25, повідомляє Укрінформ.

Після трьох поразок на старті «Мотор» здобув вже п’яту поспіль перемогу в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Запорізький клуб обіграв вдома хорватський «Загреб» - 29:25.

Запорожці набрали 10 очок і закріпилися на 4-е місці в групі. В наступному турі 20-го грудня «Мотор» гратиме вдома з французьким «Нантом».