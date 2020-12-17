Футболіста збірної Білорусі, який виступив проти Лукашенка, вигнали з команди

Білоруського нападника Іллю Шкуріна виключили зі складу національної та молодіжної збірних Білорусі на 2021 рік і позбавили права на відстрочку від військової служби.

Як передає Укрінформ, повідомляє білоруський «Прессбол».

«Форварда московського ЦСКА Іллю Шкуріна виключили зі складу молодіжної та національної команд (Білорусі, - ред.) і позбавили пільги щодо відстрочення військової служби», - йдеться у повідомленні.

Раніше Шкурін підтримав білорусів, які протестують проти режиму Олександра Лукашенка, і на знак солідарності з ними не приїхав на збір молодіжної збірної своєї країни перед матчами кваліфікації чемпіонату Європи проти збірних Нідерландів та Португалії. 21-річний нападник заявив, що його не буде у складі збірної до тих пір, поки Лукашенко не покине свій пост.

Також Шкурін, який виступає за московський ФК ЦСКА, виставив на аукціон футболку, в якій зіграв один з матчів за цей клуб, з автографом і написом "Жыве Беларусь!", а виручені кошти, близько тисячі доларів, перевів у фонд протестуючих проти Лукашенка.

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Як уже повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем цих виборів, і не був визнаний більшістю європейських країн, розв'язав кампанію жорстоких репресій проти учасників мирних протестів. Днями лідер білоруської опозиції і колишній кандидат на пост президента на виборах Світлана Тіхановська від імені демократичної опозиції Білорусі отримала у Брюсселі премію імені Андрія Сахарова за свободу думки.

Фото: cskanews.com