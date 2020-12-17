17 сiчня «Шахтар» полетить на збір до Туреччини

Футболісти і тренери донецького "Шахтаря" пішли у відпустку і зберуться у Києві після новорічних свят.

З 14-го по 16 січня команда пройде медобстеження і тестування, повідомляє пресслужба "гірників".

17 січня донеччани полетять на перший тренувальний збір до Туреччини, який триватиме до 26 січня.

Після цього гравці українського клубу повернуться в Україну і знову 29 січня вирушать до Туреччини, де пробудуть до 5 лютого.

Далі на команду чекає підготовка до відновлення чемпіонату України (13 лютого відбудеться матч із "Колосом") та до першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи (18 лютого у Тель-Авіві пройде гра з "Маккабі").

Фото: shakhtar.com.