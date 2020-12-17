Футбол: Шепелєв і Юрченко отримали по одному матчу дискваліфікації

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс рішення щодо прямих червоних карток півзахиснику київського "Динамо" Володимиру Шепелєву та хавбеку луганської "Зорі" Владлену Юрченку.

Обидва футболісти отримали по одному матчу дискваліфікації і ще по одній зустрічі умовно, повідомляє пресслужба УАФ.

Шепелєв вилучили з поля у грі 13-го туру чемпіонату УПЛ проти ковалівського "Колоса" (2:2), а Юрченко - у матчі 1/8 фіналу Кубка України "Десна" - "Зоря" (0:1).

Фото: uaf.ua.