Марта Костюк програла чвертьфінали на турнірі ITF в Італії

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи на турнірі ITF Val Gardena Südtirol Raiffeisen в італійському курортному містечку Сельва-ді-Валь-Гардена із призовим фондом 25 тисяч доларів.

У зустрічі 1/4 фіналу одиночного розряду 18-річна киянка, посіяна під першим номером, поступилася Леї Бошкович з Хорватії - 1:6 , 1:6, передає Укрінформ. Суперниці провели на корті 1 годину 10 хвилин. Раніше українка разом з румункою Лаурою-Іоаною Паар програла парний чвертьфінал дуету Мая Хвалинська (Польща)/Лінда Фругвіртова (Чехія) - 3:6, 5:7. Читайте також: Чоловічий виставковий тенісний турнір в ОАЕ 2020 року не відбудеться Змагання у Сельві-ді-Валь-Гардені триватимуть до 20 грудня. Фото: j48tennis.net.