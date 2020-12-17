Голкіпер Шевченко подовжив контракт із «Зорею»

Футбольний воротар луганської "Зорі" Микита Шевченко офіційно подовжив контракт з клубом.

Як повідомляє пресслужба "Зорі", нова угода 27-річного воротаря розраховане до 2023 року, передає Укрінформ.

Шевченко підписав контракт із "Зорею" 2018-го. До цього він належав донецькому "Шахтарю" і виступав за луганчан на правах оренди,

Додамо, що у турнірній таблиці чемпіонату УПЛ "Зоря" йде на 3-у місці. 2020 рік команда завершила перемогою над чернігівською "Десною" (1:0) в 1/8 фіналу Кубка України.

Фото: prosport-ru.tsn.