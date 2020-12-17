«Інгульцю» зарахували технічну поразку у матчі з «Шахтарем»

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу прийняв рішення зарахувати команді "Інгулець" (Петрове) технічну поразку у матчі 13-го туру чемпінату України проти донецького "Шахтаря".

Була встановлена ​​провина "Інгульця" у незабезпеченні підготовки поля стадіону "Зірка" у Кропивницького для проведення матчу, повідомляє пресслужба УАФ.

"Інгулець" також оштрафований на 50 тисяч гривень.

Як повідомлялося, поєдинок мав відбутися 13 грудня, однак делегат зустрічі після наради з арбітрами скасував гру через неготовність поля. На стадіоні не увімкнули підігрів. "Інгулець" пропонував "Шахтарю" перенести матч на весну.

Донеччанам присудили технічну перемогу - 3:0. У турнірній таблиці "Шахтар" йде другим, "Інгулець" - 10-м.

Фото: uaf.ua.