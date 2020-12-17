Футболісти «Ворскли» проведуть збір у Туреччині з 12 січня по 6 лютого
Укрінформ
Полтавський футбольний клуб "Ворскла" відправився у відпустку.
6 січня команда збереться у Полтаві, проведе медобстеження і розпочне підготовку до сезону, повідомляє пресслужба полтавців.
12 січня футболісти українського клубу полетять до Туреччини, де пробудуть до 6 лютого. Молодіжна команда U21 проведе збір разом із першим складом.
Додамо, що після 13-ти турів чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги "Ворскла" йде на 5-у місці.
Фото: vorskla.com.ua.