Чоловічий виставковий тенісний турнір в ОАЕ 2020 року не відбудеться
Укрінформ
Престижний чоловічий виставковий тенісний турнір Mubadala World Tennis Championship в Абу-Дабі (ОАЕ), що мав розпочатися 17 грудня, скасували.
Про це на сторінці у Twitter повідомляють організатори змагань.
"Після консультації організаторів та керівних тенісних органів прийняли рішення не проводити турнір через зміни в календарі у зв'язку з пандемією коронавірусу", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 2019 року переможцем Mubadala World Tennis Championship став іспанець Рафаель Надаль, який у фіналі обіграв Стефаноса Ціціпаса із Греції.
Фото: twitter.com/MubadalaWTC.