Чоловічий виставковий тенісний турнір в ОАЕ 2020 року не відбудеться

Чоловічий виставковий тенісний турнір в ОАЕ 2020 року не відбудеться

Укрінформ
Престижний чоловічий виставковий тенісний турнір Mubadala World Tennis Championship в Абу-Дабі (ОАЕ), що мав розпочатися 17 грудня, скасували.

Про це на сторінці у Twitter повідомляють організатори змагань. 

"Після консультації організаторів та керівних тенісних органів прийняли рішення не проводити турнір через зміни в календарі у зв'язку з пандемією коронавірусу", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, 2019 року переможцем Mubadala World Tennis Championship став іспанець Рафаель Надаль, який у фіналі обіграв Стефаноса Ціціпаса із Греції.

Фото: twitter.com/MubadalaWTC.

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