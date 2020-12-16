Рада ухвалила закон для приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт

Верховна Рада прийняла в цілому закон “Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)” (№0054).

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 325 народних депутатів.

“Проєкт акта розроблено з метою інтенсифікації міжурядового співробітництва у сфері фізичної культури і спорту в рамках членства України у Раді Європи та інтеграції України у європейську спортивну спільноту”, - йдеться у пояснювальній записці.

Приєднання до EPAS дозволить Україні стати активним учасником загальноєвропейських процесів розвитку сфери фізичної культури і спорту.

Також зазначається, що виконання внутрішньодержавних процедур щодо приєднання України до EPAS дасть можливість обмінюватися досвідом роботи європейських держав з різних питань сфери фізичної культури і спорту, брати участь у діючих програмах і проєктах EPAS, зокрема, спрямованих на боротьбу з корупцією у спорті, маніпулюванням спортивними змаганнями, насильством під час спортивних заходів, іншими негативними явищами у спорті.

Участь України в EPAS передбачає щорічну сплату Україною членських внесків до бюджету EPAS у розмірі близько 20 тис. євро.

Наразі до EPAS приєдналися 35 держав-членів Ради Європи та 3 держави, що не є членами Ради Європи.