Стала відома дата повернення Ібрагімовича на футбольне поле

39-річний шведський футбольний форвард італійського "Мілана" Златан Ібрагімович відновився після травми, але у клубі вирішили не йти на ризик з ветераном.

Гравець повернеться на поле 20 грудня у виїзному поєдинку "Мілана" проти "Сассуоло" у 13-у турі Серії А, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"У матчі 12-го туру Серії А проти "Дженоа" 16 грудня Ібрагімович не зіграє", - зазначається у повідомленні.

Футболіст не виступає з 22 листопада через травму задньої поверхні стегна, отриманої у поєдинку проти "Наполі" (3:1).

Фото: sempremilan.com.