Футбольний клуб «Рух» проведе збір у Туреччині

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги "Рух" (Львів) пішов у відпустку.

з 20 січня по 5 лютого львів'яни проведуть закордонний збір у Туреччині, де зіграють кілька спарингів, повідомляє пресслужба "Руха".

Розпочне ж тренування команда на своїй базі вже 11 січня.

Читайте також: Сьогодні визначиться останній чвертьфіналіст Кубка України з футболу

Після першого кола "Рух" посідає у турнірній таблиці УПЛ 12-те місце. У 13-у турі команда здобула свою дебютну перемогу у Прем'єр-лізі, розгромивши "Дніпро-1" - 4:1.

Фото: fcrukh.com.