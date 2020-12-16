Футбольний клуб «Рух» проведе збір у Туреччині
Укрінформ
Футбольний клуб української Прем'єр-ліги "Рух" (Львів) пішов у відпустку.
з 20 січня по 5 лютого львів'яни проведуть закордонний збір у Туреччині, де зіграють кілька спарингів, повідомляє пресслужба "Руха".
Розпочне ж тренування команда на своїй базі вже 11 січня.
Після першого кола "Рух" посідає у турнірній таблиці УПЛ 12-те місце. У 13-у турі команда здобула свою дебютну перемогу у Прем'єр-лізі, розгромивши "Дніпро-1" - 4:1.
Фото: fcrukh.com.