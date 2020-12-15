Взимку «Динамо» проведе збори в ОАЕ і Туреччині

Відпустка завершиться 10 січня, перший збір почнеться 15 січня.

«Динамо» проведе два зимові збори в ОАЕ і Туреччині. Перший пройде 15-26 січня, другий – з 29 січня по 8 лютого. Про це розповів клубному сайту президент «Динамо» Ігор Суркіс.

«У неділю у нас була багатогодинна зустріч з Мірчею Луческу. Ми обговорили всі питання, пов'язані з підготовкою «Динамо» і з трансферною політикою. Це була продуктивна і конструктивна розмова.

Що стосується підготовки, то гравці і тренери зберуться в Києві 10 січня, потім медогляд і кілька днів тренувань. 15 січня команда чартерним рейсом вирушить на перший збір в ОАЕ, а назад до Києва повернеться 26 січня. На збір команда полетить розширеним складом, до роботи з першою командою будуть залучені гравці з дубля і молодіжного складу.

З 29 січня по 8 лютого «Динамо» пройде підготовку в Туреччині. В одному із сусідніх готелів житиме молодіжний склад, який також проведе збір в цих числах. Після повернення до Києва «Динамо» буде адаптуватися до наших погодних умов і готуватися безпосередньо до матчу з «Олімпіком».

На зборах обов'язково будуть контрольні матчі, які ми покажемо в прямому ефірі в YouTube. Про суперників повідомимо додатково», - розповів Суркіс.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» завершило першу частину чемпіонату України на першому місці. Команда Мірчі Луческу випереджає «Шахтар» на 4 очки, але у «гірників» є матч в запасі.

У лютому «Динамо» зіграє з «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться 18 і 25 лютого.