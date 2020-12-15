Ігор Суркіс: У протистоянні з «Брюгге» матимемо власні козирі

Президент київського футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, де український клуб у двох матчах зустрінеться з бельгійським "Брюгге".

Керівник ФК "Динамо", зокрема, зазначив, що "Брюгге" - серйозний опонент, але кияни матимуть власні козирі, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

"З огляду на те, що ми були несіяними під час жеребкування, і те, що із самого початку було відомо про перший матч удома, ми отримали нормального суперника. Дуже хочеться, щоб до домашнього поєдинку проти "Брюгге" на стадіон повернулися наші вболівальники. За їхньої присутності зовсім інший настрій у команди, зовсім інша емоційна складова гри. Ми брали участь у найпрестижнішому клубному турнірі Європи, але емоції були не ті. Більше варто говорити про те, що наші гравці отримали безцінний досвід, як мотиваційний, так і тактичний. Ознайомилися з різними моделями ведення гри, зустрілися з топ-суперниками і тепер будуть краще розуміти, якому рівню вони мають відповідати. Мірча Луческу - відмінний мотиватор, він не ділить турніри на головні та другорядні. У нього на всі матчі команда налаштовується максимально...

Повертаючись до "Брюгге", хочу зазначити, що це серйозний опонент, який двічі обіграв "Зеніт" у Лізі чемпіонів і двічі зіграв унічию з "Лаціо". Їхній другий матч проти римлян я дивився: бельгійці навіть у меншості були близькими до перемоги. Але у нас є власні козирі. Я дуже сподіваюся, що Луческу зуміє підготувати команду до цього протистояння. Єдиний козир суперника, який ми не зможемо нейтралізувати, - це ігрова практика. У Бельгії чемпіонат після паузи поновиться у середині січня, а це значить, що "Брюгге" підійде до матчу з "Динамо", маючи ігрову практику", - сказав Ігор Суркіс.

Як повідомляв Укрінформ, "Динамо" проведе перший поєдинок із "Брюгге" на власному полі 18 лютого (початок - о 19.55). 25 лютого о 22.00 на "біло-синіх" чекає виїзна гра на арені "Ян Брейдель" у Брюгге.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.