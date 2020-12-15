Виконавчий директор ФБУ: На виборах президента AIBA дбали про інтереси боксу

Виконавчий директор Федерації боксу України Донатас Піскун розповів, чому ФБУ підтримала росіянина Умара Кремльова на виборах президента Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).

За словами Піскуна, ФБУ керувалася виключно інтересами боксу, повідомляє офіційний сайт федерації.

"Можу підтвердити те, що ФБУ дійсно підтримала на виборах президента AIBA Умара Кремльова. Хтось сприйняв це рішення Федерації нормально, таких людей переважна більшість, а хтось почав шукати тут політичну складову. На мій погляд, даремно. Адже ми керувалися виключно інтересами нашого виду спорту, який переживає зараз непростий період. За останні роки, коли асоціацією керували інші люди, в організації накопичилися багатомільйонні борги. Також в AIBA склалися дуже непрості стосунки з Міжнародним олімпійським комітетом.

Все це, а також останнє рішення МОК про скорочення вагових категорій у чоловічих змаганнях на Олімпійських іграх-2024, викликало наше занепокаєння та вимагало рішучих кроків. Умар Кремльов представив боксерській громадськості чіткий план погашення заборгованості і реальну програму розвитку, яка стала найбільш ефективною і доречною для більшості країн світу. Як результат - за нього віддали голоси 86 національних федерацій. Вони представляють абсолютно різні країни з різних куточків світу. Погодьтеся, припущення, що Кремлев зміг якось вплинути на таку кількість голосів, звучить досить абсурдно", - сказав Піскун.

Він також продовжив: "Багато оглядачів у своїх коментарях висловлюють думку, що, мовляв, Росія, отримавши свого представника на посаді президента AIBA, забезпечить за собою довічне лідерство на міжнародних змаганнях, і Україна тепер ніколи не буде першою. Я з цим категорично не згоден і для прикладу можу згадати Міжнародну федерацію фехтування, яку також очолює росіянин Алішер Усманов. Це не заважає збірній України, зокрема, нашій легендарній Ользі Харлан привозити золоті нагороди з престижних змагань. За цією аналогією я упевнений в тому, що президентство Кремльова не завадить і нашому Олександру Хижняку, і будь-якому з українських боксерів привезти "золото" з Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи та світу... Можливо, у когось складається враження, що Кремльов - занадто одіозна особистість, але, повторюся, ми повірили не чуткам, а чіткій програмі кандидата, в якій велику роль було приділено налагодженню стосунків з МОК, а головне - повернення до чоловічих олімпійських змагань ваговій категорії, яку забрали, на наш погляд, безпідставно" - заявив виконавчий директор Федерації боксу України.

Як повідомлялося, 12 грудня на онлайн-засіданні конгресу Міжнародної асоціації аматорського боксу президентом AIBA на чотири роки обрали представника Росії Умара Кремльова.

На фото: Донатас Піскун/fbu.org.