Збірна Казахстану з футболу отримала нового головного тренера

Талгат Байсуфінов став новим головним тренером національної футбольної збірної Казахстану.

Про це повідомляє офіційний сайт Казахстанської федерації футболу.

52-річний Байсуфінов прийшов на зміну чеху Міхалу Білеку. На клубному рівні тренер очолював казахстанські команди "Есиль-Богатир", "Аксу", "Іртиш" та "Акжайик". Крім того, він вже керував національною збірною у 2016-2017 роках.

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Як повідомляв Укрінфором, збірна Казахстану - одна із суперниць національної командви України у відборі чемпіонату світу 2022 року. До групи потрапили Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина.

Фото kff.kz.