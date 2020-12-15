Збірна Казахстану з футболу отримала нового головного тренера
Укрінформ
Талгат Байсуфінов став новим головним тренером національної футбольної збірної Казахстану.
Про це повідомляє офіційний сайт Казахстанської федерації футболу.
52-річний Байсуфінов прийшов на зміну чеху Міхалу Білеку. На клубному рівні тренер очолював казахстанські команди "Есиль-Богатир", "Аксу", "Іртиш" та "Акжайик". Крім того, він вже керував національною збірною у 2016-2017 роках.
Як повідомляв Укрінфором, збірна Казахстану - одна із суперниць національної командви України у відборі чемпіонату світу 2022 року. До групи потрапили Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина.
Фото kff.kz.