«Аталанта» Малиновського визнана кращою командою 2020 року в Італії

Футбольний клуб «Аталанта» (Бергамо) визнаний кращою командою 2020 року в Італії за версією La Gazzetta dello Sport.

Про це повідомляється на сайті видання, передає Укрінформ.

За підсумками минулого сезону «Аталанта» посіла третє місце в італійській Серії А, а також дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, що за «Аталанту» виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський.

На фото: Руслан Малиновський (№18) - твіттер ФК «Аталанта».