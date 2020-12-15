«Аталанта» Малиновського визнана кращою командою 2020 року в Італії
Укрінформ
Футбольний клуб «Аталанта» (Бергамо) визнаний кращою командою 2020 року в Італії за версією La Gazzetta dello Sport.
Про це повідомляється на сайті видання, передає Укрінформ.
За підсумками минулого сезону «Аталанта» посіла третє місце в італійській Серії А, а також дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Нагадаємо, що за «Аталанту» виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський.
На фото: Руслан Малиновський (№18) - твіттер ФК «Аталанта».