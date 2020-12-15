«Аталанта» Малиновського визнана кращою командою 2020 року в Італії

«Аталанта» Малиновського визнана кращою командою 2020 року в Італії

Укрінформ
Футбольний клуб «Аталанта» (Бергамо) визнаний кращою командою 2020 року в Італії за версією La Gazzetta dello Sport.

Про це повідомляється на сайті видання, передає Укрінформ.

За підсумками минулого сезону «Аталанта» посіла третє місце в італійській Серії А, а також дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

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Нагадаємо, що за «Аталанту» виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський.

На фото: Руслан Малиновський (№18) - твіттер ФК «Аталанта».

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