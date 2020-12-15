Визначився час початку матчів «Динамо» і «Шахтаря» в 1/16 фіналу Ліги Європи

Став відомий час початку поєдинків українських клубів в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками жеребкування футболісти київського «Динамо» зіграють проти бельгійського «Брюгге», а донецький «Шахтар» - з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва.

"Динамо" проведе перший поєдинок на своєму полі 18 лютого, початок - о 19.55. 25 лютого о 22.00 на «біло-синіх» чекає виїзна гра на арені «Ян Брейдель» в Брюгге, інформує офіційний сайт киян.

«Шахтар» перший матч проведе на виїзді 18 лютого о 22.00. Гра у відповідь - 25 лютого о 19.55 на НСК «Олімпійський» в Києві, повідомляє пресслужба «гірників».

Раніше стали відомі всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

На фото: НСК "Олімпійський".