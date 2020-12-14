Повинні дуже серйозно ставитися до «Маккабі», щоб його пройти – Каштру

На думку головного тренера «Шахтаря», команда повинна продуктивно провести зимові збори.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував клубному сайту результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

«Маккабі» вийшов з другого місця в групі після «Вільярреала». На даний момент в своєму чемпіонаті вони посідають п'яте місце, в чотирьох очках від лідера команди. Я ніколи не розглядаю суперників по позиції в турнірній таблиці – це статистика.

Єдине, що правильно: чекає два матчі, які, ми знаємо, будуть дуже складними. Всі після зимової паузи. У нас будуть міжсезонні збори, щоб підготуватися до другої частини чемпіонату і до Ліги Європи, набрати дуже хорошу форму і повернутися готовими до таких матчів. «Маккабі» - складна команда, але я думаю, що ми також будемо складні для них.

У нас за останній час вже є достатній життєвий досвід: з «Реалом» відчули, що вони не так серйозно до нас поставилися, і ми перемогли. Думаю, ми повинні дуже серйозно ставитися до свого суперника, щоб пройти «Маккабі».

Які цілі «Шахтаря» в Лізі Європи? Пройти в наступний раунд, обігравши «Маккабі». Щось планувати, не знаючи, якими будуть суперники, дуже складна справа. Всі команди, які беруть участь в турнірі, хочуть дійти до фіналу», - сказав Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, в 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар» зіграє з «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль). Перший матч «Шахтар» проведе 18 лютого на виїзді, матч-відповідь - 25 лютого в Україні.