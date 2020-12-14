Гендиректор «Шахтаря» Палкін: Ми зобов'язані проходити «Маккабі»

Футболісти донецького "Шахтаря" в 1/16 Ліги Європи зустрінуться з ізраїльською командою "Маккабі" (Тель-Авів).

Генеральний директор українського клубу Сергій Палкін вважає, що його команда зобов'язана проходити цього суперника, повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"Ми жодного разу не зустрічалися з цим клубом, але у нас добрі взаємини, бо там працює колишній директор нашої академії Патрік фон Ліувен. Ми постійно з ним на зв'язку, у контакті, він приїжджав в Україну, до Києва. Патрік провів дуже серйозну роботу у нас в клубі, коли був директором академії, і до цього часу наші тренери його пам'ятають. У "Маккабі" він теж очолює академію, навіть тепер функцій більше - він фактично спортивний директор. Його там серйозно поважають, бо він є фахівцем високого рівня . Що стосується жеребкування, я вважаю, ми зобов'язані проходити суперника. Якщо не пройдемо "Маккабі", тоді взагалі немає сенсу не те що в Лізі чемпіонів грати, а немає сенсу думати про те, що ми маємо виграти Лігу Європи. Найголовніше наше питання: як ми зіграємо? Якщо зіграємо, недооцінивши суперника, вважаючи, що буде легко, це буде проблемою для нас. Сподіваюся, футболісти пам'ятатимуть це і покажуть хорошу гру. Ми маємо вигравати цей турнір. Якщо минулого сезону дійшли до півфіналу, то тепер треба зробити ще один ривок, ще один крок - у фінал", - заявив Палкін.

Додамо, що перший матч "Шахтар" проведе 18 лютого на виїзді, матч-відповідь - 25 лютого в Україні.

Фото: shakhtar.com.