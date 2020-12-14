Гра 1/8 фіналу Кубка України «Десна» - «Зоря» відбудеться у Києві
Укрінформ
Футбольний поєдинок 1/8 фіналу Кубка України між черпіговскою "Десною" та луганською "Зорею" відбудеться на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.
Зустріч пройде 16 грудня і розпочнеться о 14.00, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).
Головним арбітром матчу призначений Денис Шурман (Київська область). Асистенти - Олександр Войтюк та Дмитро Запороженко (обидва - Запоріжжя). Арбітр VAR - Віктор Копієвський (Кропивницький).
Фото: uaf.ua.