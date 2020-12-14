Павелко запропонував з Фінляндією та Казахстаном зіграти у Львові

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко виступив із пропозицією провести стартові матчі збірної України у кваліфікації ЧС-2022 на "Арені Львів".

Керівник українського футболу на сторінці у Facebook зазначив, що цей стадіон завжди дає потужний заряд підтримки.

"Арена Львів" завжди дає потужний заряд підтримки національної збірної і залишається неприступною для наших суперників. Футболістам головної команди України особливо важливо відчути цю неповторну енергетику стадіону у перших домашніх матчах відбору ЧС-2022. Тому пропоную членам виконкому УАФ підтримати узгоджену з тренерським штабом пропозицію організувати зустріч Україна - Фінляндія, яка запланована на 28 березня, а також матч Україна - Казахстан (31 березня) на "Арені Львів". Маю велику надію, що обидві зустрічі зможуть відвідати наші уболівальники, підтримка яких так важлива й необхідна команді Андрія Шевченка", - написав Павелко.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko.