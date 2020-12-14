Марта Костюк і Дар'я Снігур зіграють на турнірі ITF в Італії

Українські тенісистки Марта Костюк і Дар'я Снігур виступлять в основній сітці турніру ITF із призовим фондом 25 тис дол Val Gardena Südtirol Raiffeisen в італійському курортному містечку Сельва-ді-Валь-Гардена.

Костюк (№98 WTA) є лідером посіву. Її перша суперниця - іспанка Нурія Паррісас-Діас (232), передає Укрінформ.

Снігур (219), яка посіяна під 7-м номером, у першому раунді зіграє з німецькою тенісисткою Юле Німаєр (281).

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Змагання у Сельві-ді-Валь-Гардені триватимуть з 14-го по 20 грудня.

Фото: wtatennis.com.