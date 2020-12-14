Марта Костюк і Дар'я Снігур зіграють на турнірі ITF в Італії
Укрінформ
Українські тенісистки Марта Костюк і Дар'я Снігур виступлять в основній сітці турніру ITF із призовим фондом 25 тис дол Val Gardena Südtirol Raiffeisen в італійському курортному містечку Сельва-ді-Валь-Гардена.
Костюк (№98 WTA) є лідером посіву. Її перша суперниця - іспанка Нурія Паррісас-Діас (232), передає Укрінформ.
Снігур (219), яка посіяна під 7-м номером, у першому раунді зіграє з німецькою тенісисткою Юле Німаєр (281).
Змагання у Сельві-ді-Валь-Гардені триватимуть з 14-го по 20 грудня.
Фото: wtatennis.com.