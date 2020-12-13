«Десна» обіграла «Маріуполь» у матчі Прем'єр-ліги України

Футболісти чернігівської "Десни" з рахунком 2:0 завдали поразки "Маріуполю" у матчі заключного нинішнього року 13-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

М'ячі на НСК "Олімпійський" у Києві забили Єгор Картушов, який відзначився на 50-й хвилині, та Дмитро Хльобас (56), передає Укрінформ.

На неділю, 13 грудня, також запланований поєдинок "Олександрії" з луганською "Зорею".

Як повідомлялося, гра "Інгульця" (Петрове) з донецьким "Шахтарем" не відбудеться через незадовільний стан поля стадіону "Зірка" в Кропивницькому. Питання буде передано на розгляд Контрольно-дисциплінарному комітету Української асоціації футболу (УАФ).

Результати інших поєдинків туру:

"Олімпік" (Донецьк) - "Львів" - 1:1

голи: Даніель Романовський (77-ма хвилина) - Юрій Кравчук (56);

"Ворскла" (Полтава) - "Минай" - 1:1

голи: Данило Кравчук (63) - Анатолій Нурієв (14);

"Динамо" (Київ) - "Колос" (Ковалівка) - 2:2

голи: Віктор Циганков (74, з пенальті, 84) - Євген Селезньов (49, з пенальті), Денис Антюх (87);

"Рух" (Львів) - "Дніпро-1" - 4:1

голи: Валерій Федорчук (4, 36), Микола Кухаревич (45+1), Юрій Климчук (86) - Олександр Сваток.

Турнірне становище: "Динамо" - 30 очок (після 13-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Десна" - 23 (13), "Ворскла" - 20 (13), "Колос" - 18 (13), "Олімпік" - 17 (12), "Зоря" - 17 (11), "Олександрія" - 16 (12), "Маріуполь" - 16 (13), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 10 (12), "Рух" - 9 (13), "Львів" - 9 (12), "Дніпро-1" - 8 (12).

Фото пресслужби ФК "Десна".