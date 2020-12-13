Футболісти київського «Динамо» пішли у відпустку

Наступного дня після домашнього матчу чемпіонату України з футболу проти ковалівського "Колоса" (2:2) у гравців київського "Динамо" розпочалася відпустка.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", на зимовий відпочинок динамівці пішли, посідаючи перше місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги (УПЛ), передає Укрінформ.

Кияни набрали 30 очок у 13-ти турах і на 4 очки випереджають донецький "Шахтар", який зіграв на один матч менше.

Окрім того, у лютому "Динамо" зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи - суперник на цій стадії стане відомий завтра, 14 грудня, після жеребкування у штаб-квартирі УЄФА.

Для підготовки до другої частини сезону команда Мірчі Луческу збереться через місяць, 10 січня. 11 січня футболісти пройдуть медичне обстеження та розпочнуть тренувальний процес.

Про місце та терміни проведення динамівцями підготовчих зборів буде повідомлено пізніше.

ФК "Динамо" (Київ).