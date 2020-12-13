Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі Абу-Дабі

Друга перемога нідерландського пілота в сезоні.

Переможцем останнього в сезоні 17-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Абу-Дабі став пілот команди «Ред Булл» Макс Ферстаппен, повідомляє Укрінформ.

Гонку на трасі Яс Маріна виграв нідерландський пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Це друга перемога Ферстаппена в сезоні і 10-а в кар’єрі. Слідом за Ферстаппеном фінішували пілоти «Мерседеса» - Валттері Боттас і Льюїс Гемілтон.

В топ-6 також фінішували: 4.Олександр Албон («Ред Булл»), 5. Ландо Норріс («Макларен»), 6.Карлос Сайнс («Макларен»).

У підсумку, загальний залік чемпіонату виграв Гемілтон – 347 очок. В топ-3 сезон завершили також Боттас – 223 і Ферстаппен – 214.