Суперліга: «Дніпро» обіграв «Будівельник»

Клуб з Дніпра здобув 10-ту перемогу в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Дніпро» обіграв вдома «Будівельник» (Київ) - 88:66, повідомляє Укрінформ.

Клуб з Дніпра здобув 10-ту перемогу в сезоні, обігравши на своєму майданчику «Будівельник» - 88:66. Найрезультативніший гравець матчу: Джаред Террелл («Дніпро») – 18.

В іншому матчі дня «Тернопіль» приймає «Миколаїв».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 22 (11), «Дніпро» - 21 (11), «Прометей» - 20 (12), «Запоріжжя» - 19 (13), «Хімік» - 19 (12).

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня в матчах чергового ігрового тижня «Хімік» (Южне) обіграв вдома «Запоріжжя» - 83:73, а «Одеса» програла вдома «Прометею» (Кам’янське) – 66:85.