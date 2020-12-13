Четверо українських борців розіграють медалі в перший день фіналів Кубка світу

У Белграді (Сербія) стартував особистий Кубок світу зі спортивної боротьби, який замінив чемпіонат світу з трьох стилів боротьби: греко-римської, вільної та жіночої.

За підсумками попередніх сутичок турніру борців греко-римського стилю в перший день фіналів, 13 грудня, виступлять четверо з п'яти українських класиків, передає Укрінформ.

На бронзові медалі претендують Артур Політаєв (вагова категорія до 67 кг), Максим Євтушенко (72 кг), Ясаф Зейналов (77 кг) і Семен Новіков (87 кг).

Єдиний з українців достроково завершив виступ Владислав Кузько (55 кг). Він уже в стартовій сутичці - 1/8 фіналу - поступився киргизу Балбаю Дордокову (0:6). А після поразки Балбая у півфіналі - втратив шанси претендувати на "бронзу" і залишився без нагороди особистого Кубка світу.

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У другій змагальний день на борцівський килим вийдуть українці Віктор Петрик (60 кг), Олексій Масик (63 кг), Ярослав Фільчаков (82 кг), Владлен Козлюк (97 кг) і Микола Кучмій (130 кг).

На фото: Семен Новіков (праворуч) - sportonline.ua.