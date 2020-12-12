«Динамо» не змогло переграти «Колос» у чемпіонаті України

Футболісти київського "Динамо" закінчили унічию гру з ковалівським "Колосом" (2:2) у заключному нинішнього року, 13-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського забили: Віктор Циганков (74-та хвилина, з пенальті і 84-та) - у киян, Євген Селезньов (49, з пенальті) і Денис Антюх (87) - у гостей, передає Укрінформ.

Вилучення: Володимир Шепелєв ("Динамо", 54) - Максим Максименко ("Колос", 70).

Полтавська "Ворскла" вдома також втратила очки у грі з "Минаєм" - 1:1. У полтавців відзначився Данило Кравчук (63); у закарпатців - Анатолій Нурієв (14).

Сьогодні у чемпіонаті пройде ще одна гра. Зустрінуться "Рух" (Львів) та "Дніпро-1".

На неділю, 13 грудня, заплановані поєдинки "Інгульця" (Петрове) з донецьким "Шахтарем", чернігівської "Десни" з "Маріуполем", "Олександрії" з луганською "Зорею".

Як повідомляв Укрінформ, розпочався тур у п'ятницю. Донецький "Олімпік" та "Львів" обмінялися голами - 1:1. Забиті м'ячі в активі відповідно Даніеля Романовського (77) та Юрія Кравчука (56).

Турнірне становище: "Динамо" - 30 очок (після 13-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Десна" - 20 (12), "Ворскла" - 20 (13), "Колос" - 18 (13), "Олімпік" - 17 (12), "Зоря" - 17 (11), "Олександрія" - 16 (12), "Маріуполь" - 16 (12), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 10 (12), "Львів" - 9 (12), "Дніпро-1" - 8 (12), "Рух" - 6 (12).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.