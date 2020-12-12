Формула-1: Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі

У нідерландського пілота це перший поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації останнього в сезоні 17-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Абу-Дабі став пілот команди «Ред Булл» Макс Ферстаппен, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на гоночній трасі Яс Маріна кращий час показав пілот команди «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Це перший поул для нідерландського автогонщика в сезоні.

Друге місце у кваліфікації посів Валттері Боттас («Мерседес»). Третій час показав Льюїс Гемілтон («Мерседес»), четвертий – Ландо Норріс («Макларен»).

Після 16-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 332 очок. Британець вже забезпечив собі чемпіонський титул в цьому сезоні. В топ-3 також Боттас – 205 і Ферстаппен – 189.

Головна гонка Гран-прі Абу-Дабі відбудеться 13 грудня. Початок – о 15:10.