Суперліга: «Хімік» обіграв «Запоріжжя»

Клуб з Южного довів свою переможну серію до шести матчів.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Хімік» (Южне) обіграв вдома «Запоріжжя» - 83:73, повідомляє Укрінформ. Клуб з Южного здобув шосту перемогу поспіль, обігравши на своєму майданчику «Запоріжжя» - 83:73. Найрезультативніший гравець матчу: Тайрелл Нельсон («Хімік») – 20. Читайте також: Суперліга: «Хімік» та «Запоріжжя» виграли свої матчі В іншому матчі дня «Одеса» приймає «Прометей». Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 22 (11), «Дніпро» - 19 (10), «Запоріжжя» - 19 (13), «Хімік» - 19 (12). Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня в матчах чергового ігрового тижня «Київ-Баскет» обіграв вдома «Миколаїв» - 101:65, «Будівельник» (Київ) переміг на виїзді «Харківських Соколів» - 94:80, а «Тернопіль» програв вдома «Черкаським Мавпам» - 77:81. Фото: сайт ФБУ