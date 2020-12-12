УПЛ: «Ворскла» втратила очки у домашній грі з «Минаєм»

Футболісти полтавської "Ворскли" та закарпатського "Миная" завершили у суботу внічию (1:1) матч 13-го тура чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на полтавському стадіоні імені Олексія Бутовського забили: Данило Кравчук (63-тя хвилина) - у господарів; Анатолій Нурієв (14) - у гостей, передає Укрінформ.

Сьогодні у чемпіонаті також зустрінуться київське "Динамо" і ковалівський "Колос", львівський "Рух" і "Дніпро-1".

На неділю, 13 грудня, заплановані поєдинки "Інгульця" (Петрове) з донецьким "Шахтарем", чернігівської "Десни" з "Маріуполем", "Олександрії" з луганською "Зорею".

Як повідомляв Укрінформ, розпочався тур у п'ятницю. Донецький "Олімпік" та "Львів" обмінялися голами - 1:1. Забиті м'ячі в активі відповідно Даніеля Романовського (77) та Юрія Кравчука (56).

Турнірне становище: "Динамо" - 29 очок (після 12-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Десна" - 20 (12), "Ворскла" - 20 (13), "Олімпік" - 17 (12), "Зоря" - 17 (11), "Колос" - 17 (12), "Олександрія" - 16 (12), "Маріуполь" - 16 (12), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 10 (12), "Львів" - 9 (12), "Дніпро-1" - 8 (12), "Рух" - 6 (12).

Фото: vorskla.com.