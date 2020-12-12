УХЛ: «Білий Барс» програв в овертаймі «Маріуполю»

Клуб з Маріуполя здобув 5-у перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 17-го туру «Білий Барс» (Біла Церква) програв на своєму льоду «Маріуполю» 4:5, повідомляє Укрінформ.

Клуб з Білої Церкви був попереду 4:2, але не втримав перевагу і програв в овертаймі – 4:5. У складі «Білого Барса» шайби закинули: Грабовецький, Бородай, Благой, Удовіченко. За «Маріуполь» відзначились: Коваленко-2, Фроленко, Кобяков, Лихачов.

В іншому матчі дня «Крижані Вовки» (Київ) приймають «Дніпро» (Херсон).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 27 (15), 2.«Сокіл» - 22 (15), 3.«Кременчук» - 21 (15).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 16-го туру регулярного чемпіонату «Дніпро» (Херсон) розгромив на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 14:1, а «Крижані Вовки» (Київ) програли вдома «Маріуполю» 3:5.

Фото: сайт УХЛ