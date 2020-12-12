Ексукраїнку відсторонили від виступів на тенісних турнірах

Ексукраїнку відсторонили від виступів на тенісних турнірах

Укрінформ
Тенісистку Анастасію Шошину, яка влітку нинішнього року змінила українське громадянство на польське, тимчасово відсторонили від виступів на турнірах.

23-річна спортсменка порушила правила антидопінгової програми, повідомляє BTU

Під час виступу на турнірі ITF W25 у Стамбулі, що проходив 26 жовтня - 1 листопада, Шошина здала пробу сечі, в якій були виявлені метаболіти стенозолола - речовини, яке належить до анаболічних агентів і заборонене антодопінговою програмою.

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30 листопада Анастасії пред'явили звинувачення у порушенні антидопінгових правил, а з 12 грудня її тимчасово відсторонили від виступів на турнірах.

Фото: lotospztpolishtour.pl.

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