Ексукраїнку відсторонили від виступів на тенісних турнірах

Тенісистку Анастасію Шошину, яка влітку нинішнього року змінила українське громадянство на польське, тимчасово відсторонили від виступів на турнірах.

23-річна спортсменка порушила правила антидопінгової програми, повідомляє BTU.

Під час виступу на турнірі ITF W25 у Стамбулі, що проходив 26 жовтня - 1 листопада, Шошина здала пробу сечі, в якій були виявлені метаболіти стенозолола - речовини, яке належить до анаболічних агентів і заборонене антодопінговою програмою.

30 листопада Анастасії пред'явили звинувачення у порушенні антидопінгових правил, а з 12 грудня її тимчасово відсторонили від виступів на турнірах.

Фото: lotospztpolishtour.pl.