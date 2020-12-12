Михайлюк став кращим гравцем «Детройту» в першому передсезонному матчі

Український захисник набрав 14 очок.

Захисник клубу НБА «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 14 очок в першому передсезонному матчі, в якому його команда поступилася «Нью-Йорк Нікс» (84:90), повідомляє Укрінформ.

Українець продемонстрував кращу результативність в команді – 14 очок. Михайлюк провів на майданчику 16 хвилин і зробив вісім триочкових кидків, з яких чотири виявилися точними.

У підсумку, Михайлюка визнали кращим гравцем «Детройт Пістонз» в цьому матчі.

У ніч на понеділок, 14 грудня, «Детройт» знову зіграє контрольний матч з «Нью-Йорком». Початок матчу - о 02:00 за київським часом.

Фото: Getty Images