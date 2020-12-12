Немчінов сподівається, що повноцінні спортивні змагання відновляться наступного року

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сподівається, що у 2021 році в Україні відновлять спортивні змагання, обмежені через пандемію COVID-19.

Про це Немчінов написав у Телеграмі за результатами колегії Міністерства молоді та спорту, повідомляє Укрінформ.

"2020-й рік - не простий та безпрецедентний не тільки для України, а й для всього світу. Маю надію, що наступний рік буде не тільки олімпійським, а ще й роком, який дозволить повернутись нам до повноцінного проведення не тільки навчально-тренувальних зборів, а й до змагального процесу", - написав міністр.

Він також висловив сподівання, що в галузі молодіжної політики та національно-патріотичного виховання будуть відновлені всі заходи, вимушено скасовані через неможливість проведення їх у звичному режимі.

За словами Немчінова, загалом участь у засіданні колегії Мінмолодьспорту, що відбулося в онлайн-режимі, взяли понад 100 осіб. Зокрема, представники міністерства, народні депутати, члени профільного комітету ВР, представники сфери спорту.

Як повідомляв Укрінформ, літня Олімпіада в Токіо мала проходити з 24 липня до 9 серпня 2020 року, однак через пандемію коронавірусу змагання були перенесені на 2021 рік.