Немчінов сподівається, що повноцінні спортивні змагання відновляться наступного року
Про це Немчінов написав у Телеграмі за результатами колегії Міністерства молоді та спорту, повідомляє Укрінформ.
"2020-й рік - не простий та безпрецедентний не тільки для України, а й для всього світу. Маю надію, що наступний рік буде не тільки олімпійським, а ще й роком, який дозволить повернутись нам до повноцінного проведення не тільки навчально-тренувальних зборів, а й до змагального процесу", - написав міністр.
Він також висловив сподівання, що в галузі молодіжної політики та національно-патріотичного виховання будуть відновлені всі заходи, вимушено скасовані через неможливість проведення їх у звичному режимі.
За словами Немчінова, загалом участь у засіданні колегії Мінмолодьспорту, що відбулося в онлайн-режимі, взяли понад 100 осіб. Зокрема, представники міністерства, народні депутати, члени профільного комітету ВР, представники сфери спорту.
Як повідомляв Укрінформ, літня Олімпіада в Токіо мала проходити з 24 липня до 9 серпня 2020 року, однак через пандемію коронавірусу змагання були перенесені на 2021 рік.