Кубок світу з біатлону: сьогодні в Гохфільцені - жіноча естафета і чоловічий персьют

Третій етап Кубка світу з біатлону в Гохфільцені (Австрія) у суботу, 12 грудня, продовжать жіноча класична естафета 4х6 км та гонка переслідування у чоловіків на 12,5 км.

У жіночій естафетній гонці о 12.45 за київським часом Україну представлятимуть Дарья Блашко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна, повідомляє Укрінформ. У гонці переслідування о 15.45 Артем Прима стартуватиме 30-м (відставання від лідера 1 хвилина 34 секунди), Антон Дудченко - 52-м (+2.17). Читайте також: Норвежець Дале виграв спринт Кубка світу з біатлону у Гохфільцені Третій етап Кубка світу у неділю, 13 грудня, завершать жіночий персьют на 10 км та чоловіча естафета 4х7,5 км.