Суперліга: «Київ-Баскет» та «Будівельник» здобули перемоги
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У чергових матчах «Київ-Баскет» обіграв вдома «Миколаїв» - 101:65, а «Будівельник» (Київ) переміг на виїзді «Харківських Соколів» - 94:80, повідомляє Укрінформ.
Чергові перемоги здобули столичні клуби. «Київ-Баскет» розгромив «Миколаїв» - 101:65. Це 11-а поспіль перемога киян в чемпіонаті. Найрезультативніший гравець матчу: Майкл Джейкобсон («Київ-Баскет») – 24.
«Будівельник» здобув перемогу у Харкові над місцевими «Соколами» - 94:80. Найрезультативніший гравець матчу: Роберт Девое («Будівельник») – 25.
В третьому матчі дня «Тернопіль» програв вдома «Черкаським Мавпам» - 77:81. Найрезультативніший гравець матчу: Діон Райт («Черкаські Мавпи») – 26.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 22 (11), «Дніпро» - 19 (10), «Прометей» - 18 (11), «Запоріжжя» - 18 (12).
Як повідомляв Укрінформ, в матчі чергового ігрового тижня «Хімік» (Южне) обіграв вдома «Прометей» (Кам’янське) - 86:83.
Фото: сайт ФБУ