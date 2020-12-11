Блашко, Джима, Підгрушна і Валя Семеренко бігтимуть за Україну естафету в Гохфільцені
Укрінформ
Стартовий етап у Дарини Блашко, фінішний – у Олени Підгрушної.
Визначено склад жіночої збірної України на естафетну гонку на етапі Кубка світу, який зараз проходить в австрійському Гохфільцені, повідомляє biathlon.com.ua.
Збірна виступить у такому складі: Дарина Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко і Олена Підгрушна. Нагадаємо, що Підгрушна пропустила сьогоднішню спринтерську гонку.
Жіноча естафета відбудеться в Австрії завтра, 12 грудня. Початок гонки - о 12:45 за київським часом. У неділю у жінок відбудеться гонка переслідування на 10 км.