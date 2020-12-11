Українець Бондар здобув «бронзу» чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ)

У перший день чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ) володарем бронзової нагороди став українець Владислав Бондар у вазі понад 80 кг.

Змагання проходять у Сараєво (Боснія і Герцеговина), повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України. "Золото" здобув Махді Ходобагші із Сербії, "срібло" - македонець Деян Гергієвскі. "Бронзу", окрім украінця, отримав іспанець Даниель Рос. Читайте також: Українець Владислав Руднєв переміг на чемпіонаті світу із самбо Участь у чемпіонаті беруть 260 спортсменів з 22-х країн континенту. Фото: dsmsu.gov.