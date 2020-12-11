За груповий етап єврокубків українські клуби заробили €83 мільйони

«Шахтар» заробив вже 43 млн, а «Динамо» - 35.

«Динамо», «Шахтар» і «Зоря» за груповий етап єврокубків сумарно заробили близько 83 млн євро, повідомляє Укрінформ.

Більше всіх виплат на даний момент у «Шахтаря» - 43 млн євро (з цієї суми за результати і вихід в 1/16 фіналу ЛЄ «гірники» заробили 7,88 млн).

«Динамо» поповнило свій бюджет на 35 млн євро (4 млн - за виступи на груповому етапі і вихід в 1/16 фіналу ЛЄ).

«Зоря» заробила в ЛЄ 4,69 млн євро (з них 2,8 млн - за участь в груповому етапі, 1,25 млн - за дві перемоги).

«Динамо» і «Шахтар» зможуть збільшити суму доходів за рахунок виступів у плей-офф ЛЄ.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» і «Шахтар» вилетіли з Ліги чемпіонів, але продовжать виступи в Лізі Європи. Лідери українського футболу дізнаються своїх суперників по 1/16 фіналу в понеділок, 14 грудня.