Кубок світу з біатлону: третій етап в Гогфільцені відкриють спринтерські гонки

Третій етап Кубка світу з біатлону у Гогфільцені (Австрія) розпочнеться у п'ятницю, 11 грудня, спринтерськими гонками.

У жіночій гонці на 7,5 км з двома вогневими рубежами (початок о 12.30) Україну представлятимуть Дар'я Блашко (2-й стартовий номер), Валя Семеренко (26), Юлія Джима (37), Віта Семеренко (55) і Катерина Бех (103), передає Укрінформ.

Чоловічий спринт на 10 км (початок о 15.20) пройде за участю українців Антона Дудченка (28), Артема Прими (37), Дмитра Підручного (50), Руслана Ткаленка (68) і Богдана Цимбала (85).

На третьому етапі Кубка світу 12-13 грудня також пройдуть гонки переслідування та класичні естафети.