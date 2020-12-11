Ліга Європи УЄФА: підсумкові результати групового турніру

У Лізі Європи УЄФА відбулися поєдинки заключного, шостого туру групового етапу розіграшу.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти луганської "Зорі", які достроково втратили шанси на місце у плей-оіі розіграшу Ліги Європи, на виїзді поступилися португальській "Бразі" (0:2).

Результати поєдинків шостого туру основної сітки Ліги Європи УЄФА.

Група А: ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Рома" (Італія) - 3:1, "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Клуж" (Румунія) - 2:1;

турнірне становище: "Рома" - 13 очок, "Янг Бойз" - 10, "Клуж" - 5. ЦСКА - 5.

Група В: "Дандолк" (Ірландія) - "Арсенал" (Англія) - 2:4, "Рапід" (Відень, Австрія) - "Мольде" (Норвегія) - 2,2

турнірне становище: "Арсенал" - 18 очок, "Мольде" - 10, "Рапід" - 7, "Дандолк" - 0.

Група С: "Байєр" (Німеччина) - "Славія" (Чехія) - 4:0, "Хапоель" (Беер-Шева, Ізраїль) - "Ніцца" (Франція) - 1:0;

турнірне становище: "Байєр" - 15 очок, "Славія" - 12, "Хапоель" - 6, "Ніцца" - 3.

Група D: "Стандард" (Бельгія) - "Бенфіка" (Португалія) - 2:2, "Лех" (Польща) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 0:2;

турнірне становище: “Рейнджерс" - 14 очок, "Бенфіка" - 12, "Стандард" - 4, "Лех" - 3.

Група Е: ПАОК (Греція) - "Гранада" (Іспанія) - 0:0, ПСВ "Ейндховен" (Голландія) - "Омонія" (Кіпр) - 4:0;

турнірне становище: ПСВ "Ейндховен" - 12 очок, "Гранада" - 11, ПАОК - 6, "Омонія" - 4.

Група F: "Наполі" (Італія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - 1:1, "Рієка" (Хорватія) - АЗ "Алкмаар" (Голландія) - 2:1;

турнірне становище: "Наполі" - 11 очок, "Реал Сосьєдад" - 9, АЗ "Алкмаар" - 8, "Рієка" - 4.

Група G: "Брага" (Португалія) - "Зоря" (Луганськ, Україна) - 2:0, "Лестер" (Англія) - АЕК (Греція) - 2:0;

турнірне становище: "Лестер" - 13 очок, "Брага" - 13, "Зоря" - 6, АЕК - 3.

Група Н: "Селтік" (Шотландія) - "Лілль" (Франція) - 3:2, "Спарта" (Чехія) - "Мілан" (Італія) - 0:1;

турнірне становище: "Мілан" - 13 очок, "Лілль" - 11, "Спарта" - 6, "Селтік" - 4.

Група I: "Вільярреал" (Іспанія) - "Карабах" (Азербайджан) - не відбувся, "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Сівваспор" (Туреччина) - 1:0;

турнірне становище: "Вільярреал" - 13 очок, "Маккабі" - 11, "Сівваспор" - 6, "Карабах" - 1.

Група J: "Тоттенгем" (Англія) - "Антверпен" (Бельгія) - 2:0, "Лудогорець" (Болгарія) - ЛАСК (Австрія) - 1:3;

турнірне становище: "Тоттенгем" - 13 очок, “Антверпен" - 12, ЛАСК - 10, "Лудогорець" - 0.

Група K: "Вольфсбергер" (Австрія) - "Феєноорд" (Голландія) - 1:0, "Динамо" (Загреб, Хорватія) - ЦСКА (Росія) - 3:1;

турнірне становище: "Динамо" (З) - 14 очок, "Вольфсбергер" - 10, "Феєноорд" - 5, ЦСКА - 3.

Група L: "Гоффенгайм" (Німеччина) - "Гент" (Бельгія) - 4:1, "Слован" (Словаччина) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 0:0;

турнірне становище: "Гоффенгайм" - 16 очок, "Црвена Звезда" - 11, "Слован" - 7, "Гент" - 0.

По дві кращі команди з кожної групи вийшли до 1/16 фіналу, Ця стадія розпочнеться в лютому 2021 року. Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 14 грудня. У плей-офф Ліги Європи також зіграють вісім команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Фінал Ліги Європи УЄФА відбудеться 26 травня в Гданську (Польща).