Захисник «Динамо» Попов потрапив в збірну туру ЛЧ

Денис Попов забив переможний м’яч у ворота «Ференцвароша».

Захисник «Динамо» Денис Попов потрапив до збірної кращих гравців 6-го туру Ліги чемпіонів від УЄФА.

Українець набрав 14 балів - це третій результат серед всіх гравців. Більше тільки у Неймара з «ПСЖ» (18) і Нікласа Зюле з «Баварії» (16).

У матчі з «Ференцварошом» Попов забив переможний гол киян, а також «Динамо» не пропустило.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» і «Динамо» зіграють у плей-офф Ліги Європи. «Шахтар» буде сіяним, а «Динамо» - несіяним.