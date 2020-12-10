ФК «Інгулець» вимагає відсторонити від УПЛ арбітрів матчу зі «Львовом»

Футбольний клуб «Інгулець» надіслав листа президенту УАФ Андрію Павелку, голові комітету арбітрів Лучано Лучі та виконавчому директору УПЛ Євгену Дикому з вимогою оприлюднити оцінку роботи суддів у матчі 12-го туру чемпіонату України проти "Львова" (1:1).

Клуб із селища Петрове Кіровоградської області вважає, що бригада арбітрів на чолі з Ярославом Козиком припустилася помилок, які вплинули на результат зустрічі, повідомляє офіційний сайт "Інгульця".

"Інгулець" вимагає покарання у вигляді відсторонення Козика та його асистентів Сергія Приступу та Євгена Петракова від обслуговування матчів УПЛ у зв'язку з невідповідністю рівня їхньої кваліфікації змаганням вищого дивізіону українського футболу", - йдеться в листі.

Відзначається зокрема, що в матчі "Львів" - "Інгулець» не була показана червона картка за фол останньої надії проти Ніки Сичинави, не був зарахований гол Іллі Коваленка тощо.