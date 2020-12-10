ФК «Інгулець» вимагає відсторонити від УПЛ арбітрів матчу зі «Львовом»

ФК «Інгулець» вимагає відсторонити від УПЛ арбітрів матчу зі «Львовом»

Укрінформ
Футбольний клуб «Інгулець» надіслав листа президенту УАФ Андрію Павелку, голові комітету арбітрів Лучано Лучі та виконавчому директору УПЛ Євгену Дикому з вимогою оприлюднити оцінку роботи суддів у матчі 12-го туру чемпіонату України проти "Львова" (1:1).

Клуб із селища Петрове Кіровоградської області вважає, що бригада арбітрів на чолі з Ярославом Козиком припустилася помилок, які вплинули на результат зустрічі, повідомляє офіційний сайт "Інгульця". 

"Інгулець" вимагає покарання у вигляді відсторонення Козика та його асистентів Сергія Приступу та Євгена Петракова від обслуговування матчів УПЛ у зв'язку з невідповідністю рівня їхньої кваліфікації змаганням вищого дивізіону українського футболу", - йдеться в листі.

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Відзначається зокрема, що в матчі "Львів" - "Інгулець» не була показана червона картка за фол останньої надії проти Ніки Сичинави, не був зарахований гол Іллі Коваленка тощо.

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